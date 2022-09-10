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Ne buldularsa çaldılar
Kayseri’de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 10.09.2022, 09:40
Kayseri’de 17 hırsızlık olayına karışan 6 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan
hırsızlık, açıktan hırsızlık, bisiklet hırsızlığı ve suç eşyasının çalınması gibi 17 farklı olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaylara karışan şüphelileri tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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