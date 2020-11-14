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‘Ne bakıyorsun’ tartışmasında kan döküldü: 1’i ağır 2 yaralı

-Bursa’da yoldan geçerken ’ne bakıyorsun’ tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1’i ağır 2 kişi yaralanırken polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Asayiş 14.11.2020, 09:11
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‘Ne bakıyorsun’ tartışmasında kan döküldü: 1’i ağır 2 yaralı

-Bursa’da yoldan geçerken ’ne bakıyorsun’ tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1’i ağır 2 kişi yaralanırken polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Ahmet K., Ahmet Nuri H., eve giderken başka bir grup ile karşılaştı. 12. Çiçek Sokak üzerinde karşılaşan Yunus E. ve Tayfun Ü. iddiaya göre Ahmet K. ile Ahmet Nuri H.’ye ‘ne bakıyorsun’ diye seslendi. Ardından iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus E. ve Tayfun Ü. yanlarında taşıdığı pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Ardından da yaralı Ahmet K. ve Ahmet Nuri H., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Nuri H’nin durumu ciddiyetini korurken Ahmet K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan 2 zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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