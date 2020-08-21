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Nazilli polisi kargo görevlisi kılığına girdi
NAZİLLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞARILI ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. UZUN SÜREDİR ARANAN VE BİR TÜRLÜ YAKALANAMAYAN İKİ KİŞİYİ KARGO GÖREVLİSİ KIYAFETİ GİYEREK KILIK DEĞİŞTİREN ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI.
Asayiş 21.08.2020, 12:10
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uzun süredir aranan ve bir türlü yakalanamayan iki kişi, kargo görevlisi kıyafeti giyerek kılık değiştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Çeşitli hırsızlık, kasten yaralama, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma gibi 9 ayrı suçtan aranması olan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (22) ile kasten yaralama, yağma, uyuşturucu madde kullanmak ve satmak gibi 25 adet suç kaydı olan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan T.I. (54) kargo görevlisi kıyafeti giyen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
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