Nazilli polisi kargo görevlisi kılığına girdi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uzun süredir aranan ve bir türlü yakalanamayan iki kişi, kargo görevlisi kıyafeti giyerek kılık değiştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşitli hırsızlık, kasten yaralama, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma gibi 9 ayrı suçtan aranması olan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (22) ile kasten yaralama, yağma, uyuşturucu madde kullanmak ve satmak gibi 25 adet suç kaydı olan ve kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan T.I. (54) kargo görevlisi kıyafeti giyen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.