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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 203 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 208 şüpheli yakalanmıştır.”
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Operasyonlarda aralarında turuncu kategoride aranan Hakkâri sözde bölge sorumlusu Reber (k) Semih Sayılğan isimli teröristin de bulunduğu toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 06.05.2022, 13:37
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmede öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin yangını büyük ölçüde kontrol altına aldığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.