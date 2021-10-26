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Navigasyona uydu, yolu karıştırdı pes etmedi merdivenlerde asılı kaldı

Antalya’da yolu karıştıran kadın sürücü merdivenlerde asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücünün merdivenlerden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 26.10.2021, 09:50
Navigasyona uydu, yolu karıştırdı pes etmedi merdivenlerde asılı kaldı

Antalya’da yolu karıştıran kadın sürücü merdivenlerde asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücünün merdivenlerden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Parkın trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı. Vatandaşların yardım çabasına aldırmayan E.T, yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi. Tamponundan zarar gören otomobil merdivenin ortasında asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, E.T’yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

E.T’nin ifadesinde Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığı ve yol olarak girdiği güzergahın gösterdiğini söylediği öğrenildi. Merdivende asılı kalan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan, kadın sürücünün merdivenden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların sürücüye, “Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah’ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten” dediği duyuldu.

E.T’nin ise aracından inerek, “Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim” dedi.

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