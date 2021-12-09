NATO’dan Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçağına önleme

NATO’ya bağlı savaş uçakları Baltık Denizi üzerinde Rus askeri uçağı IL-20’ye önleme yaptı.

NATO, Rus askeri uçağına önleme yaptı. NATO Havacılık Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Litvanya’daki Siauliai Hava Üssü’nde görev yapan 2 Polonya F-16 uçağının dün Rusya’ya ait IL-20 tipi askeri uçağına önleme yaptığı bildirildi. Açıklamada, NATO radarlarının bölgede daha önce uçuş planı vermeyen bir uçak tespit ettiği, söz konusu uçağın Baltık Denizi üzerindeki yoğun hava sahasındaki uçuşu esnasında hava trafik kontrolörü ile de iletişim kurmaması üzerine uçağa müdahale kararı alındığı belirtildi.

Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında o esnada bölgede eğitim uçuşu yapmakta olan 2 Polonya F-16 uçağına müdahale emri verildiği aktarılan açıklamada, Polonya F-16’larının Rusya’ya ait askeri uçağa önleme yaptığı belirtildi.

Polonyalı Yarbay Pawel Stajniak yaptığı açıklamada, söz konusu "Alpha-Scrambled" acil çağrısının Polonyalı askeri birim için bir ilk olduğunu belirterek, bu durumun kendileri için NATO prosedürlerindeki birliğin, alt birimin operasyonel hazırlığının ve onun diğer NATO bileşenleriyle işbirliğinin teyidi açısından büyük bir fırsat olduğunu aktardı. Stajniak, Polonya F-16’larının görevlerini Baltık Hava Polisliği ilkeleri ile diğer mevzuata uygun şekilde başarıyla tamamladıklarını bildirdi.