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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa’nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın&qu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov’da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını ist
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Rusya’nın Ukrayna saldırısı kabul edilemez" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Rusya’nın Ukrayna saldırısı kabul edilemez" dedi.
Asayiş 01.03.2022, 13:28
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Rusya’nın Ukrayna saldırısı kabul edilemez" dedi.