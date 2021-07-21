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NATO gemileri Sinop’ta

NATO’nun Akdeniz ve Karadeniz’deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de (SNMCMG-2) görevli gemiler Sinop’a geldi.

Asayiş 21.07.2021, 16:22
NATO gemileri Sinop’ta
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NATO’nun Akdeniz ve Karadeniz’deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de (SNMCMG-2) görevli gemiler Sinop’a geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait mayın arama gemisi TCG Akçakoca (M268), Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait ROS Lt. Lupu Dinescu (25) ve İspanya Deniz Kuvvetleri’ne ait ESPS Rayo (P42) sabah saatlerinde Sinop Limanı’na demirledi. SNMCMG-2’de görevli 4 gemiden 3’ü bugün Sinop’taydı. Ziyaretin nedeni ve süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.
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