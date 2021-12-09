Narlıdere’de çöken istinat duvarına güvenlik önlemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere’de iki bina arasında kalan ve yağışların etkisiyle çöken istinat duvarı için alarma geçti. Bölgede çalışma yürüten büyükşehir ekipleri, beklenen yağışlar öncesi toprak kaymasının önüne geçmek ve iki binanın güvenliğini sağlamak için çökmenin yaşandığı alanda püskürtme beton çalışması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta aralıksız devam eden sağanak yağışların etkisiyle Narlıdere’de çöken istinat duvarına müdahale etti. Dün saat 18.00 sıralarında Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi’ndeki Narkent Sitesi’nde yaşanan olayın ardından yurttaşların can güvenliğini sağlamak için 88 daire boşaltıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de alandaki güvenliği sağlamak için seferber oldu.

Bina güvenliği için püskürtme beton çalışması

Ekipler, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yağışların etkisini arttıracağı uyarısına karşın bölgede muhtemel toprak kaymasını önlemek için duvarın yıkıldığı bölgede çalışma başlattı. İlk olarak çöken istinat duvarının bulunduğu alandaki zemin düzeltildi ardından hızlı kuruyan püskürtme betonla kaplandı. Böylelikle toprağın havayla ve yağmur suyuyla teması engellenerek herhangi bir çökme riskine karşı önlem alındı.

Emniyeti sağlayacak

Çalışmaları bölgede takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, sürdürülen işlemler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, “Dün akşamdan beri binaların boşaltılmasına ilişkin emniyet tedbirleri alındı. İlk etapta binalarda şu an yapısal bir problem görülmüyor. Kaymadan dolayı bir çatlak, hasar yok. Ama kaymanın devam etmesi halinde binalarda da tehlike olabilir düşüncesiyle çöken istinat duvarının olduğu bölgede ‘shutgrid’ dediğimiz püskürtme beton çalışması başlattık. Bu geçici olarak zemindeki akmanın önlenmesi için yapıldı. Toprakla havanın temasını kesip bir emniyet tedbiri alıyoruz. Burasıyla ilgili belediyemiz proje hazırlayacak ve sonrasında gerekli çalışmalar yapılacak. Narkent Sitesi güvenli hale getirilecek” dedi.

Öte yandan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri gece saatlerine kadar çalışarak çalışmayı tamamladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ise istinat duvarının çökmesi haberini alır almaz bölgeye giderek yurttaşların yanında yer aldı. Hem gece boyunca hem de bugün sıcak çorba, çay ve yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca gidecek yeri olmayan 10 kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu otelde misafir edildi.