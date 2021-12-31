Narkotik ve TEM ekiplerinden ‘yılbaşı’ operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında terörle bağlantılı olduğu düşünülen A.D. isimli şahsın Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine şahıs, Adıyaman girişinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yılbaşı gecesi gözaltına alınan şahsın üzerinde ve vücudunun çeşitli yerlerine yerleştirilmiş vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi. Durum üzerine şahsın Altınşehir ile İmamağa Mahallesi’ndeki iki farklı adresine yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şahsın adresleri didik didik arandı. Şahsın adreslerinde de yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Şahıs, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.