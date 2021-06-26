Narkotik ve Motorize ekiplerden uyuşturucu bağımlılığına karşı "Uyuma Hareket geç" konvoyu

Başkent’te bir araya gelen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi ile Ankara Harley Davison (H.O.G.) Motor Grubu üyeleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında "Uyuma Hareket geç" sloganıyla birlikte motor konvoyu etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile Ankara Harley Davison (H.O.G.) Motor Grubu üyeleri, Ankara Kalesi’nde 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’yle ilgili farkındalık oluşturmak adına motor konvoyu etkinliği gerçekleştirdi. Çankaya Söğötüzü Caddesi’nden yola çıkan 40 Motor gurubu üyesi ile 10 motorlu narkotik ekibinin konvoyu Ankara Kalesi’nde tamamlandı. "Uyuma Hareket Geç" ve “Farklıyız Farkındayız" sloganlarıyla düzenlenen etkinlikte uyuşturucuyla birlikte mücadele etmenin önemine değinildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da etkinlik ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek uyuşturucuya karşı birlikteyiz mesajı verdi.

“Madde kullanımına karşı farkındayız ve farklılık oluşturmak istiyoruz”

Konvoy sonrası açıklamalarda bulunan Ankara Chapter Direktörü Alper Ok, farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Bugünkü mottomuz, geleceğimiz için el ele, “Uyuma, Harekete Geç” sloganıyla birlikte hareket ederek emniyetimizle hep birlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Motorlarımızın sesi bugün sizin sesiniz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına hayır diyoruz. Madde kullanımına karşı farkındayız ve farklılık oluşturmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bağımlılıkla mücadele konusunda emniyetimizle el ele vererek bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Unutmayın ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların yanında olalım. Onlara sahip çıkalım. Uyuşturucu konusunda da mücadeleye devam edelim” değerlendirmesinde bulundu.