Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu taciri 33 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 33 zehir taciri yakalanırken, şahısların ev ve üst aramalarında belli miktarlarda uyuşturucu madde, 293 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet şarjör, 10 adet tabanca fişeği ve 4 adet tüfek kartuşu bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.