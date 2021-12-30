Narkotik köpeği ‘Sis’ uyuşturucuya geçit vermiyor

Sis isimli Narkotik Madde Arama Köpeği Bartın Emniyet ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek için gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir başarıyla görev yapıyor.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu ticareti ağında yer alan suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde 61 operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda narkotik madde arama köpeği Sis de aktif görev aldı.

Narkotik madde arama köpeği Sis’in de katıldığı araç, ikamet ve eşya aramalarına toplam 87,27 gr esrar maddesi,159,42 gr skank maddesi, 4,54 gr metamfetamin maddesi, 103 adet ecstasy hap, 2,80 gr sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.