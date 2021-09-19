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Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Samsun’da narkotik dedektör köpeği metruk binada yaptığı aramada zulalanmış uyuşturucuyu bulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 19.09.2021, 16:43
Narkotik köpeği metruk binadaki uyuşturucuyu böyle buldu

Samsun’da narkotik dedektör köpeği metruk binada yaptığı aramada zulalanmış uyuşturucuyu bulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki metruk bir binada bulunanların çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan T.R.K. ve A.Ö.’yü kovalamaca sonucu yakaladı. T.R.K.’nin üzerinde sentetik ecza adlı hap ele geçirildi. Polis ekipleri metruk evin bir odasına çekyat ve sehpa konulup uyuşturucu içildiğini tespit edince olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Metruk evde uyuşturucu kullanmada kullanılan aparatlar ve sehpa üzerinde 1 adet satır ele geçirildi. Sam adlı narkotik dedektör köpeği tek katlı metruk binanın giriş katında ve birinci katta arama yaptı. Aramada narkotik köpeği uyuşturucu içilen odada tepki verince zulada bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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