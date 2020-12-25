Narkotik köpeği gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyonda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği ’Galya’, zanlının kullandığı otomobilde çanta içerisine gizlenen esrarı kısa sürede buldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.E.M.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, otomobildeki çanta içerisine zulalanmış olan 2 kilo 700 gram esrarı Galya isimli narkotik köpeği, kısa sürede bulmayı başardı.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan B.E.M., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.