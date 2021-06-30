banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Narkotik köpeği ‘Ezber’ 1 milyon liralık uyuşturucuyu yakalattı

Bingöl’de jandarma ekiplerince narkotik köpeği ‘Ezber’ ile birlikte 3 adrese düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde toplam 3, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 30.06.2021, 15:20
Narkotik köpeği ‘Ezber’ 1 milyon liralık uyuşturucuyu yakalattı

Bingöl’de jandarma ekiplerince narkotik köpeği ‘Ezber’ ile birlikte 3 adrese düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde toplam 3, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde il merkezi ve ilçe sınırları içerisinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpeği ‘Ezber’in tepki vermesi üzerine 1 milyon 350 bin TL değerinde toplam 3,5 kilogram metamfetamin maddesi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493