Narkotik köpeği Eris, Erzurum’da uyuşturucuya geçit vermiyor

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel eğitimli Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Eris’ ile uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermiyor.

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin en büyük yardımcısı olan Eris isimli Narkotik Madde Arama Köpeği aldığı özel eğitimler sonucunda tüm narkotik maddelerin kokularına duyarlı hale getiriliyor. Daha sonra ise polis kontrol noktalarında görev alan Narkotik Madde Arama köpeği ‘Eris’ yolcu otobüslerinde ve tırlarda bulunan eşyaları koklayarak arıyor. Narkotik madde kokusu aldığı zaman bulduğu yeri tekmeleyen Eris, görevlilere tekmelediği noktayı araması için işaret veriyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından köpeğin işaretlediği eşyalar aranarak kontrol ediliyor. Bulunan narkotik maddelere polis ekiplerince el konulurken yakalanan şahıslar ise tutuklanıyor.

Öte yandan başarılı Narkotik Madde Arama Köpeği Eris sayesinde Erzurum’da birçok narkotik madde ele geçirilirken, Eris uyuşturucu madde kaçakçılarına Erzurum’da geçit vermiyor.