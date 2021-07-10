Narkotik Köpeği ’Coco’ Haziran ayının ’en başarılısı’ oldu

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli ‘Coco’ isimli köpek, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Nisan ayından sonra Haziran ayının da en başarılı narkotik arama köpeği seçildi.

Narkotik suçlarla mücadele alanında önemli bir yere sahip olan hassas burunlu köpekler emniyet ve jandarma teşkilatının uyuşturucu ile mücadelesindeki en büyük yardımcıları olmaya devam ediyor. Özellikle turizm sezonun açılması ile birlikte narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları daha da hızlandı. Turizm kenti olan Muğla’nın uyuşturucu trafiğinin en fazla yaşandığı iller arasında yer alması sebebiyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirlikleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, narkotik köpekleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bünyesinde görevli 2 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Coco isimli dişi köpek Marmaris öncelikli olmak üzere, Muğla bölgesinde gerçekleştirilen çok sayıda narkotik operasyonlarında başarılı oldu. Tacirlerin bulunmayacağını düşündükleri yerlere sakladıkları uyuşturucuyu hassas burunları ve eğitimleri sayesinde bulan Coco, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Nisan ayından sonra Haziran ayında da ’ayın narkotik arama köpeği’ seçildi.