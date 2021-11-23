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Narkotik köpeği ‘Bella’ tespit etti, polisler ele geçirdi
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik köpeği ‘Bella’ uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bella’nın tespit ettiği 2 kilo metamfetamin, bir otomobilin bagajının döşemesinin altından çıktı.
Asayiş 23.11.2021, 16:28
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik köpeği ‘Bella’ uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bella’nın tespit ettiği 2 kilo metamfetamin, bir otomobilin bagajının döşemesinin altından çıktı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda uygulama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Bella’nın da katıldığı uygulama esnasında, Bella’nın tespit ettiği bir otomobilde detaylı arama yapıldı. Yabancı uyruklu bir şüphelinin otomobilinin bagajını söken polis ekipleri 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Hadı A. isimli yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı.