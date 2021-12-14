Narkotik köpeği ‘Alex’ uyuşturucuya geçit vermedi: 2 gözaltı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli bir araçta detektör köpeği ‘Alex’ ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. İlk aramada, 1 gr esrar maddesi, 2 adet lyrica hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki şüpheli O.F. ve M.Ö. gözaltına alınırken, araç ise İl Emniyet Müdürlüğüne çekilerek, dedektör köpeği ‘Alex’ ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Alex, oto teyp bölümüne tepki verdi. Ardından teybin arkasına bakıldığına 106 gram metamfetamin maddesi daha ele geçirildi.

Şüpheliler O.F. ve M.Ö. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.