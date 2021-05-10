banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Evde bakım yardımı ödemeleri bugün hesaplarda
Evde bakım yardımı ödemeleri bugün hesaplarda
Melinda Gates, 2 yıldır boşanmayı bekliyormuş!
Melinda Gates, 2 yıldır boşanmayı bekliyormuş!
Yaz daha gelmedi: Meteoroloji'den poyraz uyarısı!
Yaz daha gelmedi: Meteoroloji'den poyraz uyarısı!
Bitcoin düştü, Ethereum rekor kırdı!
Bitcoin düştü, Ethereum rekor kırdı!

Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına 3 ayrı operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; 2 adet reçeteye tabi hap, 0,35 gram toz esrar, 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirilirken 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Asayiş 10.05.2021, 01:43
Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına 3 ayrı operasyon

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda; 2 adet reçeteye tabi hap, 0,35 gram toz esrar, 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirilirken 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 2 adet reçeteye tabi hap, 0,35 gram toz esrar, 200 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs gerekli işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilirken, 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
16°
açık