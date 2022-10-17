Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerini böyle yakaladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, İ.K., A.Y., E.S., B.B., A.Ö., M.A., İ.E., O.E., A.T. ve S.T.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.