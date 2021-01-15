Son Dakika
Narkotik ekipleri 15 kilo uyuşturucu ele geçirdi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla 15 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 14 kişiyi ise gözaltına aldı. 10 kişinin adli tahkikatı devam ederken, 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş 15.01.2021, 11:50
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonla 15 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 14 kişiyi ise gözaltına aldı. 10 kişinin adli tahkikatı devam ederken, 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlediği 14 kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kilo 700 gram sentetik Kannabinoid, 2 kilo 650 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar yeşil reçeteye tabi ilaç, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan E.T., Y.K., A.D. ve H.S. ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, T.A. Z.M.U., V.C., C.C., A.A., G.A., S.Y., T.D., S.K. ve N.Y.’nin hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.
5°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü