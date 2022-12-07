Narkotik dedekiflerini şaşırtan zula

Bursa’da son aylarda gerçekleştirilen Emniyet Müdürlüğü’nün Kökünü Kurutma Operasyonları ile köşeye sıkışan uyuşturucu tacirleri akla gelmeyecek zula yöntemleri geliştiriyor. Narkotik dedektiflerinin gerçekleştirdiği operasyonda battaniyeye emdirilmiş 4 kilogram 740 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İl genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.B ve M.F.K.’nın bulunduğu otomobilde arama yapan ekipler, battaniyeye sarılmış 4 kilo 740 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.