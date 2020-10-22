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Nargile salonuna baskın

ESKİŞEHİR’DE BİR İHBARI DEĞERLENDİREN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BİR DAİREDE YAPTIKLARI ARAMA SONUCU NARGİLE İÇEN 5 ŞAHSA TOPLAM 15 BİN 750 TL CEZA UYGULANDI, SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYAN 8 ŞAHIS HAKKINDA DA İŞLEM YAPILIRKEN DAİRE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENDİ.

Asayiş 22.10.2020, 14:15
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Nargile salonuna baskın

Eskişehir’de bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dairede yaptıkları arama sonucu nargile içen 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL ceza uygulandı, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahıs hakkında da işlem yapılırken daire zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstiklal Mahallesinde bir binanın en üst katındaki dairede çok sayıda şahsın nargile içtiği, dairenin işyeri statüsünde kullanıldığı şeklinde ihbar gelmesi üzerine Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bahse konu adreste arama yapıldı. İkamet içerisinde 8 şahsın olduğu, teras katında 5 şahsın nargile içtiği, daire içerisinde 37 adet nargile takımı olduğu tespit edildi. Beş nargileye geçici olarak el konulurken, içeride nargile içen 5 şahsa toplam 15 bin 750 TL idari yaptırım uygulandı, ayrıca 8 şahsa Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Alınan Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan adli işlem uygulandı. Daire ise Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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