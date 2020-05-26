Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkıyatı

Adana’da kargoyla nargile kutusu içinde Katar’a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası bir kargo firmasıyla Katar’a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, narkotik köpeği Marco ile kargo firmasının yurt dışına göndereceği kolilerde arama yaptı. Marco’nun tepki verdiği koliyi açan polis, içinde nargile ve aparatlarının bulunduğu 3 kutuyu incelemeye aldı. Ekipler, nargile kutusunun içinde bulunan köpüğün altında 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ve 427 gram beyaz toz ele geçirdi. Beyaz toz ne olduğunun anlaşılması için kriminal teste gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi

çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.