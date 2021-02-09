Narenciye fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir narenciye paketleme fabrikasında gece çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Gün ağırınca acı tablo ortaya çıkarken, fabrikanın tamamen kullanılmaz hale geldiği ve içeride bulunan narenciyelerin tamamının yandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, içeride bulunan işçilerin de tahliyesi yapıldı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrikada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının acı yüzü gün ağırınca ortaya çıktı. Fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, içeride bulunan narenciyelerin tamamının yandığı görüldü. Fabrika kullanılmaz hale gelirken, yetkililer içerideki zararın tespiti için çalışmalara başladı.

Öte yandan fabrikada çalışan işçilerin de soğutma çalışmalarını üzgün gözlerle izlediği görüldü. İşçilerden biri, "Bir anda yangın çıktı, herkes telaşla dışarı çıktı. Birden fabrikaya yayıldı. Şükür kimsede bir şey yok. İçeride portakal, mandalina, limon, greyfurt vardı. Depolar ful doluydu. İşlenmemiş alanda da narenciye çok vardı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.