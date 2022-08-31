Son Dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası üçüncü maçında Kanada karşısında setlerde 1-0 öne geçerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Namibya’da uçak düştü: 5 ölü
Namibya’nın Impalila Adası’nda düşen uçakta bulunan 4 kişilik Alman aile ve pilot hayatını kaybetti.
Asayiş 31.08.2022, 15:16
Namibya’nın Impalila Adası’nda düşen uçakta bulunan 4 kişilik Alman aile ve pilot hayatını kaybetti.
Namibya’nın Impalila Adası’na tatile giden Alman aile düşen uçakta hayatını kaybetti. Yerel saatle 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cessna 210 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Uçakta bulunan anne, baba, 2 çocuk ve pilot yaşamını yitirdi. Polis Sözcüsü Elifas Kuwinga tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Kaza raporunun tamamı kısa süre içerisinde teslim edilecektir" denildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Impalila Adası, yaban hayvanları ve doğal güzellikleriyle turistlerin gözde tatil mekanları arasında yer alıyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
28
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü