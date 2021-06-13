Namaz kılmak için camiye gitti, döndüğünde traktörünü yerinde bulamadı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde öğle namazını kılmak için camiye giden vatandaşın park ettiği traktörü çalındı.

Olay, Karasu ilçesi Merkez Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Hasan Turhan ilçe merkezine gelerek traktörünü park etti. Öğle namazını kılmak için camiye giden Turhan, döndüğünde 54 PC 507 plakalı traktörünü yerinde bulamadı. Şikayet üzerine polis ekipleri civardaki kamera ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) görüntülerini incelemeye aldı.