banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!
THY, Güney Sudan’ın başkenti Cuba'ya uçuş başlattı!
Galibiyet serileri Süper Lig’in kaderini belirledi
Galibiyet serileri Süper Lig’in kaderini belirledi
İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı
İhlas Vakfı kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı

Nallıhan’da yıldırımın neden olduğu orman yangını büyümeden söndürüldü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırımın neden olduğu yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanları tarafından söndürüldü.

Asayiş 01.06.2022, 19:26
Nallıhan’da yıldırımın neden olduğu orman yangını büyümeden söndürüldü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırımın neden olduğu yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanları tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi’nde ormanlık alana düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve KİAŞ çalışanlarının yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Çıkan yangın vatandaşlar arasında da kısa süreli paniğe neden oldu.

Yorumlar (0)
27°
açık