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Nallıhan’da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ceylan, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

Asayiş 16.06.2021, 17:50
Nallıhan’da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ceylan, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Emremsultan köyünde bir ses duyarak evinden dışarı çıkan Rahime Demir, köpeklerin yavru bir ceylana saldırdığını gördü. Demir, yavru ceylanı köpeklerin elinden kurtarmak için durumu Recep Demir ve Turan Güneş’e haber verdi.

Vatandaşlar, yavruyu öldürülmeden köpeklerin elinden kurtardı. Köy muhtarı Halil Gürkan, hemen Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen görevliler ceylanı koruma altına alırken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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