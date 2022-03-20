Son Dakika
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü’nün üzerinde yaptıkları nefes kesen gösterisi kokpit kamerası ile kayda alındı
Nallıhan’da sobadan çıkan gaz can aldı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 20.03.2022, 15:33
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nallıhan ilçesi Emremsultan Mahallesi’nde yaşayan Raşit Okur, Hatice Okur ve Hamide Öztürk’e ulaşamayan aile bireyleri komşulardan yardım istedi. Okur çiftinin kapıyı açmaması üzerine komşuları, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raşit Okur’un (86) gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Gazdan etkilenen Hatice Okur Ankara Şehir Hastanesi’ne, kızı Hamide Öztürk ise Lokman Hekim Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.