Nallıhan’da dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu.

Nallıhan genelinde etkili olan kuvvetli sağanak Atça Mahallesi’nde sele neden oldu. Balçayı olarak adlandırılan derenin taşması sonucu tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Meydana gelen sel çiftçileri zor durumda bıraktı.