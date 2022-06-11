Son Dakika
Sele kapılarak hayatını kaybeden İlkay Yiğit’in cansız bedenini bulan vatandaş o anları anlattı: "Her yeri yara bere içerisindeydi"
Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Almanya’da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Ankara’daki sağanak sonrası Çamlıdere Barajı 1 No’lu isale hattı zarar gördü: ASKİ hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu
A Milli Futbol Takımı’nda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
Nallıhan’da dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu.
Asayiş 11.06.2022, 19:13
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu.
Nallıhan genelinde etkili olan kuvvetli sağanak Atça Mahallesi’nde sele neden oldu. Balçayı olarak adlandırılan derenin taşması sonucu tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi. Meydana gelen sel çiftçileri zor durumda bıraktı.