Nallıhan’da bir ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Osmanköy Mahallesinde sabah saatlerinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı yangında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan’ın Osmanköy mahallesinde sabah saatlerinde bir evde nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle halkı jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve ASKİ ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Evde konaklayan Cemal Esenkar isimli vatandaş yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.