Nallıhan Polisi Gece Denetimlerini Sürdürüyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince, ilçe merkezindeki kamuya açık alanlar; kafe, kahvehane, kıraathane, park ve bahçeler sıkı bir şekilde denetlendi.

Ankara genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı. Polis ekipleri, umuma açık alanlardaki kişilere yönelik detaylı sorgulamalarda bulunurken şüpheli görülen şahısların da üst aramaları yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde bazı şüpheli görülen araçlar da durdurularak arandı. Nallıhan polisi tarafından sıkı bir şekilde yapılan denetimler, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzer uygulama ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.