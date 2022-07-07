Nallıhan D140 karayolunda sel nedeniyle ulaşım durdu

Ankara’da ikindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara-Beypazarı Nallıhan D140 karayolunda ulaşım durdu.

Ankara-Beypazarı Nallıhan D140 karayolunu sel kapattı. İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışından sonra Eymir Sapağı’nda sel yolu kapattı. Çift yönlü trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu. Yol trafiğe kapalı olup iki tarafta da 3 km’lik araç konvoyu oluşmuş durumda.