banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
1 tonluk dana kesip Adanalılara kebap ziyafeti sundu
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Kadir Şeker’e tahliye kararı
Kadir Şeker’e tahliye kararı

Nallıhan D140 karayolunda sel nedeniyle ulaşım durdu

Ankara’da ikindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara-Beypazarı Nallıhan D140 karayolunda ulaşım durdu.

Asayiş 07.07.2022, 19:36
Nallıhan D140 karayolunda sel nedeniyle ulaşım durdu

Ankara’da ikindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle Ankara-Beypazarı Nallıhan D140 karayolunda ulaşım durdu.

Ankara-Beypazarı Nallıhan D140 karayolunu sel kapattı. İkindi saatlerinde başlayan yoğun yağmur yağışından sonra Eymir Sapağı’nda sel yolu kapattı. Çift yönlü trafik dururken uzun araç konvoyu oluştu. Yol trafiğe kapalı olup iki tarafta da 3 km’lik araç konvoyu oluşmuş durumda.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu