Nakliye kamyonu devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ta nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö idaresindeki 06 HB 7287 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Afad, İtfaiye, Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada devrilen kamyonda sıkışan sürücü M.Ö. AFAD ve Hafik Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarırken yanında bulunan Abdul Selam Sirkel’in cansız bedeni çıkarıldı. Yaralı M.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.