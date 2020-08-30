Nakliye için anlaştıkları 2 milyon liralık temizlik malzemesi ile ortadan kayboldular
KOCAELİ’DEN İZMİR’E NAKLİYESİNİ YAPMAK İÇİN BİR FİRMA İLE ANLAŞTIKLARI 2 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ TEMİZLİK MALZEMESİNİ ÇALAN 2 KİŞİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI. BİR DEPODA SAKLANAN MALZEMELER İSE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.
Kocaeli’den İzmir’e nakliyesini yapmak için bir firma ile anlaştıkları 2 milyon TL değerindeki temizlik malzemesini çalan 2 kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir depoda saklanan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 25 Temmuz günü Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden İzmir’e temizlik malzemesi göndermek isteyen bir firma, nakliye için 2 kişiyle anlaştı. Temizlik firmasına gelerek piyasa değeri 2 milyon TL olan temizlik malzemeleri tıra yükleyen S.P. ve E.E. isimli iki şahıs, araçla firmadan ayrıldı. Olayın ardından gönderilen ürünlerin İzmir’e ulaşmadığını fark eden firma yetkilileri, nakliye için anlaştıkları şahıslara ulaşamayınca polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.
İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, olayı gerçekleştiren S.P. ve E.E. isimli şahısları, İstanbul Pendik ilçesinde bir otele düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çayırova Emniyet Müdürlüğüne götürülen E.E. adlı şüphelinin benzer suçlardan 6, S.P.’nin ise 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
Şahısların çaldıkları ve Tuzla ilçesinde bir depoya sakladıkları temizlik malzemelerine ise polis ekiplerince el konularak sahibi olan firmaya teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 hırsızlık şüphelisi, Gebze Adliyesine sevk edildi.
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