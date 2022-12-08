Nakliyat firmasının Suriye’ye götürmediği çamaşır makinaları depoda ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Mersin’de faaliyet gösteren bir firma, Suriye’nin Azez kentine 57 bin euro değerinde 180 adet çamaşır makinası göndermek üzere Hatay’da faaliyet gösteren A.B nakliye firması ile anlaştı. Nakliye firması çamaşır makinalarını aldı ancak teslimini yapmadı. Firmanın ihbarı üzerine harekete geçen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri malzemeleri götüren tırı Hatay’da terk edilmiş halde bulurken, içerisinde malzemelerin olmadığını tespit etti. Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarının incelenmesi sonucunda çamaşır makinaları, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde bir depoda ele geçirildi. Olayla ilgili tır şoförü H.Ö. yakalanırken, ele geçirilen malzemeler firmaya teslim edildi.