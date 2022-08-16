Myanmar’ın devrik lideri Suu Kyi’ye 6 yıl daha hapis

Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, yolsuzluk soruşturmasında 6 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Suu Kyi’nin farklı suçlardan aldığı cezaların toplamı 17 yıla yükseldi.

Myanmar’da 1 Şubat 2021’de yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi’nin farklı suçlamalarla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadarki yargı sürecinde 11 yıl hapis cezası alan Suu Kyi, cunta mahkemesi tarafından dün yapılan duruşmada annesinin adını taşıyan bir vakfa bağışlanan paralarla ülkenin başkenti Naypyidaw’da kendisine konut inşa etmek ve aynı vakıf için piyasa fiyatının altında arazi kiralaması yapmak suçlarından 6 yıl hapse mahkum edildi. Hakkında gizlilik kararı verilen duruşmanın ardından, daha önce yasa dışı telsiz bulundurmak ile Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek suçlarından 4 yıl, halkı kışkırtma suçundan 2 yıl, yolsuzluk suçundan 5 yıl hapis cezası alan Suu Kyi’nin toplam cezası 17 yıla yükselmiş oldu. 10’u aşkın farklı suçlama ile karşı karşıya kalan ve iddiaları "politik bir hamle" olarak niteleyen Suu Kyi’nin tüm suçlamalardan hüküm giymesi halinde 150 yılı aşkın hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

Darbeden bu yana tutuklu

Myanmar’da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021’de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivilin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.