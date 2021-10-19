Myanmar’da gözaltına alınan yaklaşık 700 darbe karşıtı gösterici serbest bırakıldı

Myanmar medyası, darbe karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan yaklaşık 700 kişinin serbest bırakıldığını ve şu anda mahkemelerdeki yargılanma süreci devam eden 4 bin 320 kişinin daha serbest bırakılacağını açıkladı.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda 9 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Myanmar medyası, Yangon kentinde yer alan Insein hapishanesinden 647 kişi, Mandalay kentindeki bir hapishaneden ise 80 kişi olmak üzere darbe karşıtı gösterilerde gözaltına alınan yaklaşık 700 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Görgü tanıkları ve avukatlar tarafından yapılan açıklamada, hapishanelerden mahkumlarla dolu otobüslerin kalktığı belirtildi. Myanmar medyasının aktardığı haberlere göre, aktivistler, hapishanelerdeki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını "askeri yönetimin uluslararası camiada kaybettiği itibarı yeniden kazanma çabası" olarak nitelendirdi. Serbest bırakılan mahkumlar arasında görevden alınan devrik lider Aung San Suu Çii’nin parti sözcüsünün de bulunduğu aktarıldı. Haberlerde ayrıca, şu anda mahkemelerde yargılanan 4 bin 320 sanığın da serbest bırakılacağı belirtildi. Askeri yönetimin, serbest bırakılan mahkumlara ülkeye karşı bir daha herhangi bir şiddet eylemi gerçekleştirmeyeceklerine dair bir belge imzalamayı şart koştuğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkumların serbest bırakılmasına memnun olduğunu belirterek, askeri yönetimin siyasi tutukluları baskı nedeniyle serbest bıraktığını ifade etti.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP), darbe karşıtı gösterilerde 9 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve bunların tahminen 7 bin 355’inin hala gözaltında olduğunu açıkladı.

Myanmar’ın askeri yönetimi, ASEAN zirvesine davet edilmedi

Myanmar’da 1 Şubat’taki askeri darbenin ardından yönetimi ele geçiren General Min Aung Hlaing, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) bu yılki zirvesine davet edilmemişti. Karar, ASEAN temsilcilerinin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda alınırken, 26-28 Ekim arasında düzenlenecek zirveye General Min Aung Hlaing yerine Myanmar’dan siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceği belirtilmişti. Ordunun Myanmar’daki kargaşayı sona erdirmek için yeterince somut adım atmadığı ifade edilmişti. Söz konusu kararda, Myanmar’ın askeri liderlerinin diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmeyi reddettiği ve ASEAN temsilcisinin görevden alınan ve hapsedilen devrik lideri Aung San Suu Kyi ile görüşmesinin yasaklandığı hatırlatılmıştı. Zirveye ev sahipliği yapan Brunei tarafından yapılan açıklamada, “Myanmar’daki durumun, bölgesel güvenliğin yanı sıra ASEAN’ın birliği ve güvenilirliği üzerinde de etkisi var" ifadeleri yer almıştı.

Myanmar’daki askeri yönetimden yapılan açıklamada ise Min Aung Hlaing’in zirveye davet edilmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı kaydedilmişti. ASEAN’ın General Min Aung Hlaing’i ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin de katılacağı zirveden çıkarma kararı sonrası "askeri hükümetin uluslararası alanda tanınma umuduna önemli bir darbe" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Binden fazla kişi hayatını kaybetti

Myanmar’da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat’ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce gösterici de gözaltına alınmıştı.