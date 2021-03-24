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Myanmar’da gözaltına alınan 628 darbe karşıtı gösterici serbest bırakıldı

Myanmar devlet televizyonu, darbe karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan 628 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Asayiş 24.03.2021, 10:23
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Myanmar’da gözaltına alınan 628 darbe karşıtı gösterici serbest bırakıldı

Myanmar devlet televizyonu, darbe karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan 628 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda 2 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Myanmar devlet televizyonu, bugün gözaltına alınan 628 kişinin serbest bırakıldığı açıkladı. Görgü tanıkları ve avukatlar tarafından yapılan açıklamada, Yangon’daki Insein hapishanesinden mahkumlarla dolu otobüslerin kalktığı belirtildi.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP), darbe karşıtı gösterilerde bugüne kadar toplam 275 kişinin hayatı kaybettiğini, 2 bin 812 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Myanmar’da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat’ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere çok sayıda yetkili ve iktidar partisinin yöneticisini gözaltına almıştı. Uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareket kısa sürede darbe karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Aung San Suu Kyi, internet sorunları nedeniyle 15 Mart’taki duruşmanın ertelenmesinin ardından bugün video konferans yoluyla tekrar mahkemede hakim karşısına çıkacak.
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