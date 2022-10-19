Myanmar hapishanesinde patlama: 8 ölü

Myanmar’ın Yangon kentindeki İnsein hapishanesinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Myanmar’ın Yangon kentinde bulunan İnsein hapishanesinin girişinde ve dışında 2 patlama meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 cezaevi görevlisi ve 5 ziyaretçi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında da İnsein Hapishanesi yakınında arka arkaya 4 patlama yaşanmıştı. Ülkenin en büyük hapishanesi olan İnsein’de 10 bin mahkum bulunuyor.