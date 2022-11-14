Müzisyen Onur Şener cinayetinin şüphelilerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Başkentte bulunan eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener’in boynuna aldığı cam bardak darbesiyle öldürülmesine ilişkin olayda, 5 şüpheli için "canavarca hisle insan öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Hazırlanan İddianameye göre, şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S, Jale E. ve Gözde G, olayın yaşandığı 2 Ekim’de Çayyolu Mutlukent Mahallesi’ndeki eğlence mekanına gitti. Gece 01.00’da programı sona eren müzisyen Onur Şener, daha sonra bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti.

Bu sırada şüphelilerden İlker K, sahneye gelerek istek parçası sebebiyle Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence mekanındaki diğer müşteriler ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu. Bunun üzerine şüpheli İlker K. ve diğer şüpheliler bardaklarıyla mekandan dışarı çıktı. Bir süre sonra mekandan çıkan maktul Şener ve şüphelilerin ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü.

Şüphelilerden İlker K’nın elindeki bardakla Şener’in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği, tanık ve diğer şüphelilerin ifadelerine yansıdı. Adli Tıp Kurumu, Şener’in boyun bölgesindeki delici ve kesici alet yarası nedeniyle öldüğü raporunu verdi. Ayrıca Şener’in ölümüne neden olan cam kırığı üzerinde şüphelilerden bazılarının doku izleri tespit edildi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu şüpheliler İlker K, Ali G, Semih S. ile tutuksuz şüpheliler Jale E. ve Gözde G. "canavarca hisle kasten öldürmek" ile suçlandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak.