Müzisyen Onur Şener cinayetinin ilk duruşması 25 Ocak’ta

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener’in kırık cam bardakla öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 31. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 25 Ocak 2023’te görülecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım’da tamamlanan iddianame, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, 3 zanlının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma için 25 Ocak 2023 tarihini belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Ankara 31’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, 5 kişi hakkında ’canavarca hisle kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olayla ilgili bakanlıkta iş müfettişi olarak görev yapan İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alınmıştı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken, Gözde G. ve Jale E. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.