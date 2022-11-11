Müzisyen Onur Şener cinayetinde iddianame düzenlendi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çalışan müzisyen Onur Şener’i öldüren şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "2 Ekim 2022 günü Çankaya ilçesinde bulunan Cassetta isimli iş yerinde solist olarak çalışan maktul O.Ş.’yi, cam bardaklarla öldüren şüpheliler İ.K., A.G., S.S., G.G. ve J.E. hakkında yapılan soruşturma sonunda, 11 Kasım 2022 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenmiştir" denildi.