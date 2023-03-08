Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Başkent’te bulunan eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener’in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edilirken, tanıklar hakim karşısına çıktı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi. Tanık Cansu Ö., olay gecesi canlı müziğin bitmesiyle sahnenin kenarında Onur Şener’le birlikte karaoke olarak şarkı söylediklerini anlattı.

Şener’in sadece kadınların olacağı bir program yapacağını söyleyerek, erkeklerin iç mekanı terk etmesini söylediğini aktaran Cansu Ö., sahneye doğru birilerinin geldiğini gördüğünü söyleyerek, "Onur, ’Mekandan çıkın program bitti’ diye bağırınca sanıkların olduğu masadan da ’Biz de buradayız, şarkı isteyebiliriz’ dediklerini duydum" diye konuştu.

"5-6 adım attı, tişörtüyle yüzünü sildi, sonra yere yığıldı ve bayıldı"

Tanık Öykü Naz K. de olay anına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Saati hatırlamıyorum, ıslak hamburgercide yemek yiyorduk. Biz otururken müzik sesi geliyordu ama müşteriler söylüyordu. 5 dakika geçti geçmedi bağrışma sesi duyduk, önemsemedik. Sonra cam kırılma sesi duyduk. Ben kalabalıkta Onur Şener’in yüzünü hatırlıyorum. Şener bize doğru yürüdü. 5-6 adım attı, tişörtüyle yüzünü sildi, sonra yere yığıldı ve bayıldı."

Tanık Tuna K. de olayın yaşandığı gün sanıklarla başka bir mekanda eğlendiklerini, gruptan bir arkadaşlarının hastalanması üzerine onu eve bıraktığını söyleyerek, "Saat 04.30’da Yaşamkent’te yaşadığım için Jale Hanım beni aradı. Kavga çıktığını, müzisyenin de ağır yaralandığını söyledi. Ertesi gün Ali Gündüz’ün ameliyata alındığı öğrendim. Gazi Üniversitesine gittim. Ne olduğunu sorduğumda hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti" şeklinde konuştu.

"Onur kanlar içerisindeydi"

Tanık Yasemin B. de maktulün lise arkadaşı olduğunu, o gece mekanda birlikte eğlendikleri sırada sözlü tartışma yaşandığını söyledi. Tartışma sonrası maktul Şener ve sanıkların dışarıya çıktıklarını aktaran Yasemin B., "Arabama doğru giderken bir çığlık ve ses duydum. Onur kanlar içerisindeydi, ayakları kandı" ifadelerini kullandı.

Tanık Batuhan S. de olay anında bir koşuşturma gördüğünü, oraya doğru gittiğinde Şener’in kanlar içinde kendilerine doğru yürüdüğünü ve yere düştüğünü aktardı.

Tanık ifadelerine karşı söz alan sanık Semih Soyalp, hiçbir suçu olmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sanık Ali Gündüz de Onur Şener’e zarar vermediğini ileri sürerek tutuksuz yargılanmayı istedi. Sanık İlker Karakaş ise "Tahliye talebim yok" dedi. Müşteki avukatları da tutuksuz sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme; tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp’ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 3 Mayıs saat 10.00’a erteledi.