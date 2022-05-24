Müzikhol cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir müzikholde çıkan, 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde meydana geldi. İddialara göre Levent A. (44) ile işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P. (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Levent A. tabancayla iş yeri sahibi ve garsona ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Muhammet B. (30) pompalı tüfekle ateş ederek işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P.’yi yaraladı. Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tolga Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan garson O.P. Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Tolga Korkmaz’ı öldüren Muhammet B. ve baba Zihni B. jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili Levent A.’nın yakalanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgisi bulunan Ahmet K. de tutuklanırken Zeynep Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.