Müzik setinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul’da, şehirler arası otobüs terminalinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunu araç içindeki müzik setine zulalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 19 Ocak’ta 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine Ö.Y. yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ö.Y.’nin kullandığı otomobil, otogar girişindeki uygulama noktasında tertibat alınarak durduruldu. Araç içinde yapılan aramada müzik setine gizlenmiş 2 kilo metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Ö.Y. gözaltına alınırken, araç emniyet otoparkına çekildi.

Zanlı gözaltına alındıktan sonra Otogar Polis Merkezine götürüldü. Bir günlük gözaltı süresi verilen ve karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, 20 Ocak’ta “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.