banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Halkbank’tan Teknokent Destek Paketi
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi’nde kendisinden bir süre haber alınamayan müzik öğretmeni Alper U. (48), evinde ölü bulundu.

Asayiş 30.05.2022, 10:04
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi’nde kendisinden bir süre haber alınamayan müzik öğretmeni Alper U. (48), evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Edincik Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden müzik öğretmeni Alper U.’dan (48) bir süredir haber alamayan yakınları ve komşuları evinden kokular gelmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdiler. Jandarma ekipleri Edincik Mahallesi Şehitler Caddesi TOKİ konutlarında ikamet eden şahsın evine giderek kontrol ettiler. Kapının çalınması ile açılmayan kapı sonrası Bandırma itfaiye ekipleri tarafından çelik kapının kırılması ile daireye girildi. Eve giren ekipler Alper U.’nun (48) cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yorumlar (0)
24°
açık